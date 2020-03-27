العواصف الترابية تصل إلى مركز الخارجة وتعيق الرؤية على الطرق السريعة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

وصلت العواصف الترابية التى تتعرض لها مراكز ومدن محافظة الوادى الجديد إلى مدينة الخارجة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، لرياح متوسطة محملة بالأتربة مع انخفاض في مستوي الرؤية الرأسية والأفقية ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

وكان قد تعرض مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، أمس الخميس، لموجة من الطقس السيئ وهبوب رياح محملة بالأتربة مما يسبب ضعفا في الرؤية على السائقين وقائدي المركبات، ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة توخى الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية؛ لمتابعة حركة الرياح أو سقوط الأمطار على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات.

ووجه اللواء محمد الزملوط. محافظ الوادى الجديد، بضرورة توخى الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية؛ لمتابعة حركة الرياح أو سقوط الأمطار على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات.

كما حذرت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.

وأكد المحافظ على جاهزية الاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب جاهزية مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار والانتهاء من عمل جسور حماية وإعاقة في الـ3 مواقع الأكثر عرضة للسيول وذلك تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة أو سيول.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت من أنه بدءا السبت من القادم بالتزامن مع فصل الربيع ستشهد البلاد موجة عواصف ترابية فقط دون سقوط أمطار، وبرودة خلال فترات النهار وشدة برودة أثناء فترات الليل.