اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 03:00 ص
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الصين تخفض الرحلات الدولية فى إطار مكافحة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 02:00 ص
الصين تخفض الرحلات الدولية فى إطار مكافحة كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا فى الصين
وكالات

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أعلنت السلطات الصينية اليوم أنها ستخفض بشكل كبير الرحلات الدولية وتحظر على الأجانب الدخول إلى البلاد لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد وإعادة إدخاله الى البلاد.

ووفقا لما ورد على وكالة الانباء السعودية "واس"، لم تبلغ الصين عن أية إصابات محلية جديدة بفيروس كوفيد-19 ليومين متتاليين، لكن المسؤولين أثاروا مخاوف بشأن عدد الحالات القادمة إلى الصين التي تجاوزت الآن 500 حالة.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن الأجانب الذين يعيشون في الصين ولديهم تأشيرات سارية وتصاريح إقامة سيمنعون من العودة الى البلاد بعد منتصف ليل السبت.

وأضافت أن "تعليق (الدخول) إجراء مؤقت اضطرت الصين لاتخاذه في ضوء حالة تفشي المرض". 


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