الصين تتبرع بـ210 آلاف قناع جراحى ووقائى وألف بدلة عزل لدولة قيرغيزستان

كتب محمد شعلان

تبرعت الصين بمعدات طبية لدولة قيرغيزستان كإجراء مساعدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، وشملت التبرعات 10 آلاف قناع وقائي و200 ألف قناع جراحي وألف عباءة عزل طبي، وعرضت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" فيديوهات لجانب من تجهيزات المساعدات الطبية من قبل الأطقم الطبية الصينية والعاملين في الرعاية الصحية وقاموا بتعقيم المعدات بالمطهرات قبل ارسالها إلى قيرغيزستان، حيث تم نقلها في سيارات اسعاف لنقلها إلى الدولة الاسيوية.

China has donated 10,000 KN94 masks, 200,000 surgical masks and 1,000 isolation gowns to Kyrgyzstan to help the country's fight against #COVID-19 pic.twitter.com/gAVsaZQplG — China Xinhua News (@XHNews) March 27, 2020

وعلى جانب آخر، أبلغ البر الرئيسي الصينى، عن أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس كورونا في 3 أيام، لكن الحالات التي تشمل القادمين من الخارج لا تزال تهيمن على العدد الإجمالي للحالات الجديدة.



الصين تتبرع لدولة اسيوية بمعدات طبية

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إنه جرى الإبلاغ عن 55 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي يوم الخميس وإن كل الحالات باستثناء حالة واحدة قدمت من الخارج. وسجلت الصين 67 حالة جديدة اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن الحالة المحلية رُصدت في إقليم شيجيانج، ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البر الرئيسي الصيني الآن 81340 بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 5 إلى 3292.

كما أعلنت السلطات الصينية اليوم أنها ستخفض بشكل كبير الرحلات الدولية وتحظر على الأجانب الدخول إلى البلاد لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد وإعادة إدخاله الى البلاد.

ووفقا لما ورد على وكالة الانباء السعودية "واس"، لم تبلغ الصين عن أية إصابات محلية جديدة بفيروس كوفيد-19 ليومين متتاليين، لكن المسؤولين أثاروا مخاوف بشأن عدد الحالات القادمة إلى الصين التي تجاوزت الآن 500 حالة.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن الأجانب الذين يعيشون في الصين ولديهم تأشيرات سارية وتصاريح إقامة سيمنعون من العودة الى البلاد بعد منتصف ليل السبت.

وأضافت أن "تعليق (الدخول) إجراء مؤقت اضطرت الصين لاتخاذه في ضوء حالة تفشي المرض".