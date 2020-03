الصين تتبرع بـ210 آلاف قناع جراحى ووقائى وألف بدلة عزل لدولة قيرغيزستان

تبرعت الصين بمعدات طبية لدولة قيرغيزستان كإجراء مساعدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، وشملت التبرعات 10 آلاف قناع وقائي و200 ألف قناع جراحي وألف عباءة عزل طبي، وعرضت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" فيديوهات لجانب من تجهيزات المساعدات الطبية من قبل الأطقم الطبية الصينية والعاملين في الرعاية الصحية وقاموا بتعقيم المعدات بالمطهرات قبل ارسالها إلى قيرغيزستان، حيث تم نقلها في سيارات اسعاف لنقلها إلى الدولة الاسيوية.

