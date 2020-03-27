الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

وجاءت هذه التعليمات مشددة ومحدثة، بما يدل على خطورة وسهولة الإصابة حاليا بالفيروس.





وهذه التعليمات هى:



1- خلع الحذاء خارج المنزل.

2- غسل الوجه بالماء والصابون.

3- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة من 20 الي 30 ثانية.

4- التخلص من الكمامات والقفازات فور خلعها.

5- غسل المعلبات بالماء والصابون.

6- تعقيم الهواتف الخلوية باستمرار.

7- الاستمرار بمسح الأسطح وتعقيمها.

8- غسل الخضروات والفاكهة بالماء الجارى أو بماء وخل وتجفيفها.

9- خلع الملابس ووضعها جانبا وغسلها بدرجة حراراة من 60 إلى 70 درجة.

10- وضع الأكياس الشرائية جانبا لفترة، ومن ثم ترتيبها والاستمرار بغسل اليدين.

وكانت أصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى، منشورًا إلى كل مديريات الشئون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم وإجراء عزل منزلي لهم مدته 28 يومًا بدلًا من 14 يومًا، ضمن خطة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا "كوفيد -19"، لمنع تفشى المرض في البلاد والاكتشاف المبكر لأى حالة مشتبهة ومتابعة سير الحالة الوبائية واتخاذ كل الاحتياطات بشأنها.