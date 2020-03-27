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الصحة ترد على شائعة نقص إمدادات المستشفيات بالمستلزمات الطبية

الجمعة، 27 مارس 2020 10:52 ص
الصحة ترد على شائعة نقص إمدادات المستشفيات بالمستلزمات الطبية وزارة الصحة
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء عن وجود نقص فى إمدادات المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى نقص فى إمدادات المستلزمات الطبية بأى من المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع المستلزماتالطبية بكل المستشفيات، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً منها
 
وأوضحت، فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، أنه تم تدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء، فى ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وهناك متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها من قبل فريق أزمات تابع للوزارة يجتمع بشكل يومى لمواجهة أى نقص بأى مستشفى، وذلك فى إطار خطة التأمين الطبى التى تتخذها الدولة للتصدى لأى فيروسات وبائية، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخالمستلزمات الطبية بكل المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، حيث تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلية، وعند حدوث نقص فى أى منها سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية يتم العمل من خلال محورين؛ ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لضمان توفيره، بينما يتمثل المحور الثانى فى ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.

المستشفيات الحكومية

مجلس الوزراء

اخبار عاجلة

نقص الامدادات

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