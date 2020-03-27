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الصحة الكويتية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد لـ225

الجمعة، 27 مارس 2020 12:05 م
الصحة الكويتية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد لـ225 وزير الصحة الكويتي
كتب عامر مصطفى

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أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 225 حالة.

وأعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بتخصيص 10 ملايين دينار كويتي (نحو 3ر30 مليون دولار)؛ لتنفيذ برنامج (الاستجابة الطارئة) لدعم الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة في إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
 
وقالت المؤسسة - في بيان صحفي أمس الخميس - إن برنامج الاستجابة الطارئة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بدأ في مجالي الصحة العامة والتعليم، بعد مخاطبة الجهات الرسمية لتنفيذ أعماله، مشيرة الى أنه في مجال الصحة العامة، تم البدء في شراء الأجهزة التي حددتها وزارة الصحة الكويتية ذات الأهمية العالية والملحة، لدعم استعداداتها لمواجهة الوباء.
 
وأضافت أنه بناء على أولويات كانت وزراة الصحة قد حددتها سابقا مع معهد دسمان لأبحاث السكري، يقوم برنامج الاستجابة الطارئة بدعم جهود المعهد، مثل كشف التسلسل الجيني للفيروس، ودراسة خصوصية المستقبلات التي تتسبب في ارتفاع احتمال الإصابة به، وكذلك المساهمة في تصميم الفحوصات التشخيصية ذات الدقة العالية.

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