اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 03:18 م
خالد صلاح
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الصحة الفلسطينية تضع 2000 شخص فى الحجر المنزلى بجنين

الجمعة، 27 مارس 2020 03:10 م
الصحة الفلسطينية تضع 2000 شخص فى الحجر المنزلى بجنين مصابين فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنه تم وضع نحو 2000 شخص فى محافظة جنين، فى الحجر المنزلى لمدة 14 يومًا، وقال مدير صحة جنين وسام صبيحات - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن محافظة جنين ما زالت خالية من فيروس "كورونا"، داعيًا العمال العائدين من داخل أراضى الـ48 إلى الالتزام بالحجر المنزلى لمدة 14 يومًا، وعدم مخالطة أى شخص، لتجنب الإصابة بفيروس "كورونا" أو انتشاره.
 
من جهته، طالب محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، المواطنين بالحفاظ على السلامة العامة والالتزام بطرق الوقاية، والعمل على بذل مزيد من مراقبة العمال وإرشادهم وفحصهم بشكل أولى لتجنيبهم الإصابة بالفيروس، مؤكدًا ضرورة التزام المواطنين بالحجر الصحي، والتعليمات الصادرة عن لجنة الطوارئ.
 
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والانتباه إلى استغلال الاحتلال الإسرائيلى لأزمة وباء "كورونا" العالمية لتنفيذ سياساته الاستيطانية، وأدانت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينة - بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى ومنظماته المسلحة وعصاباته وميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وأشجارهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بداية شهر مارس الجاري، وما زالت متواصلة وتسببت بأضرار جسدية وخسائر فى ممتلكات المواطنين. 
 
وأشارت، إلى أن هذه الاعتداءات تترافق أيضا مع تصاعد للحملات الاحتلالية الرامية إلى محاربة الوجود الفلسطينى فى منطقة الآغوار المحتلة، التى كان آخرها تدمير عيادة ميدانية تخدم المواطنين الفلسطينيين فى خربة "إبزيق" شرق طوباس رغم الإجراءات المفروضة والحاجة الملحة للعيادات الطبية وما تقدمه من خدمات طبية، فى ظل استمرار تفشى وباء "كورونا"، بالإضافة لحملة الاعتقالات المتواصلة ضد المواطنين فى القدس.
 

فلسطين

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