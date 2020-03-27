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الصحة العالمية تطلق خدمة التنبيهات الصحية على الواتساب للوقاية من كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 05:37 م
الصحة العالمية تطلق خدمة التنبيهات الصحية على الواتساب للوقاية من كورونا منظمة الصحة العالمية
كتبت - أمل علام

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تطلق منظمة الصحة العالمية اليوم خدمة رسائلها المخصصة باللغة العربية، بالشراكة مع شركتي واتساب وفيسبوك، لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وتتميز خدمة الرسائل بسهولة الاستخدام والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع لا يقل عن ملياري شخص، من أجل إيصال المعلومات الصادرة عن المنظمة مباشرة إلى الناس الذي هم في حاجة إليها.
 
ووفقا لبيان منظمة الصحة العالمية اليوم ستتيح خدمة الرسائل هذه للجميع، من قادة الحكومات إلى العاملين الصحيين وصولاً إلى الأهل والأصدقاء، أحدث المستجدات والمعلومات عن فيروس كورونا، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بأعراض المرض وكيف يحمي الناس منه أنفسهم والآخرين. كما تتضمن الخدمة روابط إلى أحدث تقارير الحالات وتقدم آخر الأرقام الآنية لمساعدة مقرري السياسات في الحكومة على حماية صحة سكانهم.
 
ويمكن الاشتراك في الخدمة من خلال وصلة تفتح تلقائياً محادثة في تطبيق الواتساب. ويكفي إرسال كلمة "مرحبا" لتفعيل المحادثة من خلال عرض قائمة خيارات تسمح بالإجابة عن أسئلة المستخدمين بشأن مرض كوفيد-19.
 
انضم إلى خدمة التنبيهات الصحية لمنظمة الصحة العالمية على الواتساب:
 
افتح تطبيق الواتساب وأرسل كلمة "مرحباً" على الرقم +41 22 501 70 23 

 


الصحة

الصحة العاليمة

فيروس كورونا

واتساب

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