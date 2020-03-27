اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الصحة العالمية: أكثر من 500 ألف شخص مصابون بكورونا ووفاة 23 ألفا

الجمعة، 27 مارس 2020 08:41 م
الصحة العالمية: أكثر من 500 ألف شخص مصابون بكورونا ووفاة 23 ألفا فحص كورونا - أرشيفية
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت منظمة الصحة العالمية، آخر إحصائيات عن فيروس كورونا، والتى كشفت إصابة نحو 509164 ألف حالة، ووفاة 23335 ألف شخص حول العالم، وذكرت أن الفيروس انتشر فى 201 دولة.

 

وقالت المنظمة: "أما بالنسبة لدول شرق المتوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها مصر فبلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا  38602 حالة مؤكدة، و2487 حالة وفاة، فى 21 دولة بالمنطقة.

اخر احصائيات الصحة العالمية لشرق المتوسط
اخر احصائيات الصحة العالمية لشرق المتوسط

يذكر، أن المنظمة كانت قد أطلقت خدمة رسائلها المخصصة باللغة العربية، بالشراكة مع شركتي واتس آب وفيس بوك، لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وتتميز خدمة الرسائل بسهولة الاستخدام والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع لا يقل عن ملياري شخص، من أجل إيصال المعلومات الصادرة عن المنظمة مباشرة إلى الناس الذي هم في حاجة إليها.

 

وأضافت، أنها ستتيح خدمة الرسائل هذه للجميع، من قادة الحكومات إلى العاملين الصحيين وصولاً إلى الأهل والأصدقاء، عن أحدث المستجدات والمعلومات عن فيروس كورونا، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بأعراض المرض وكيف يحمي الناس منه أنفسهم والآخرين، كما تتضمن الخدمة روابط إلى أحدث تقارير الحالات وتقدم آخر الأرقام الآنية لمساعدة مقرري السياسات في الحكومة على حماية صحة سكانهم.

 

ويمكن الاشتراك في الخدمة من خلال وصلة تفتح تلقائياً محادثة في تطبيق الواتساب، ويكفي إرسال كلمة "مرحبا" لتفعيل المحادثة من خلال عرض قائمة خيارات تسمح بالإجابة عن أسئلة المستخدمين بشأن فيروس كورونا " كوفيد-19 ".

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

احصائيات كورونا

اخر احصائيات فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة