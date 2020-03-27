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السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسى لبحث جهود مكافحة انتشار كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 05:25 م
السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسى لبحث جهود مكافحة انتشار كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين. كما تم التباحث بشأن تعزيز التعاون المشترك علي المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية خاصةً في اطار عمل اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية.

 

وعلي صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، بالنظر إلى أن مصر وتونس تمثلان دولتي جوار مباشر لليبيا، مما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، مع رفض أى تدخل خارجي في هذا الخصوص.


السيسي

تونس

رئيس تونس

كورونا

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