السلطات الصحية: هولندا تسجل 112 حالة وفاة جديدة بكورونا

رويترز

قالت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 1172 حالة أو 16 بالمئة إلى 8603 حالات إلى جانب 112 وفاة جديدة، وتبلغ حصيلة الوفيات فى هولندا الآن 546 حالة.

وقال معهد الصحة الهولندى الوطنى، فى تقريره اليومى إن هناك تباطؤا على ما يبدو فى وتيرة انتشار الفيروس.

وعبر عن أمله فى أن يكون قادرا على البت "فى غضون أيام" فى فاعلية إجراءات التباعد الاجتماعى وغيرها التى جرى تطبيقها فى منتصف الشهر الجارى فى إبطاء انتشار الفيروس.

وكان رئيس المعهد الوطنى الهولندى للصحة، قد أعلن يوم الأربعاء الماضى، إن معدل تزايد انتقال عدوى فيروس كورونا قد تباطأ بدرجة كبيرة استنادا إلى أفضل تقديرات المعهد، وقال ياب فان ديسل فى شهادته أمام لجنة برلمانية، إن أفضل تقديرات المعهد هى أن شخصا مصابا واحدا فى الوقت الراهن يصيب آخر بالعدوى.

وأضاف فان ديسل، أن هذا يعنى "أن الانتشار المتسارع للفيروس قد توقف وفقا لكل الاحتمالات".

ونما عدد الحالات المؤكدة الجديدة فى هولندا، بنسبة 17 بالمئة الثلاثاء مقارنة باليوم السابق ليبلغ 5560 حالة وفقا لبيانات المعهد.

ومن المرجح، أن هذه البيانات تعكس حالات إصابة من أوائل مارس آذار قبل أن تحظر الحكومة التجمعات العامة وتغلق المدارس.