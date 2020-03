السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعو رعاياها للالتزام بإجراءات حظر التجول

نشر الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية فى القاهرة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر سلسلة من التغريدات موجهة إلى المواطنين الأمريكيين فى مصر، حيث قالت السفارة إنها تواصل التنسيق عن كثب مع الحكومة المصرية حول كافة الخيارات الممكنة للمواطنين الأمريكيين الذين يرغبون فى مغادرة البلاد، واحتمال أن يشمل هذا رحلة طيران مخصصة إلى الولايات المتحدة، ولا نزال نجمع معلومات من المواطنين الأمريكيين.

ALERT for U.S. CITIZENS: The Embassy continues to coordinate closely with the Egyptian Govt on all options for U.S. citizens who wish to depart the country, potentially to include a dedicated flight to the U.S., & we continue to collect information from U.S. citizens. pic.twitter.com/hLXPbxe78N