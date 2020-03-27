اليوم السابع
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السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعو رعاياها للالتزام بإجراءات حظر التجول

الجمعة، 27 مارس 2020 11:32 ص
السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعو رعاياها للالتزام بإجراءات حظر التجول حظر التجوال فى شوارع مصر
كتبت ريم عبد الحميد

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نشر الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية فى القاهرة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر سلسلة من التغريدات  موجهة إلى المواطنين الأمريكيين فى مصر، حيث قالت السفارة إنها تواصل التنسيق عن كثب مع الحكومة المصرية حول كافة الخيارات الممكنة للمواطنين الأمريكيين الذين يرغبون فى مغادرة البلاد، واحتمال أن يشمل هذا رحلة طيران مخصصة إلى الولايات المتحدة، ولا نزال نجمع معلومات من المواطنين الأمريكيين.

 


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