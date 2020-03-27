السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعو رعاياها للالتزام بإجراءات حظر التجول

كتبت ريم عبد الحميد

نشر الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية فى القاهرة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر سلسلة من التغريدات موجهة إلى المواطنين الأمريكيين فى مصر، حيث قالت السفارة إنها تواصل التنسيق عن كثب مع الحكومة المصرية حول كافة الخيارات الممكنة للمواطنين الأمريكيين الذين يرغبون فى مغادرة البلاد، واحتمال أن يشمل هذا رحلة طيران مخصصة إلى الولايات المتحدة، ولا نزال نجمع معلومات من المواطنين الأمريكيين.

ALERT for U.S. CITIZENS: The Embassy continues to coordinate closely with the Egyptian Govt on all options for U.S. citizens who wish to depart the country, potentially to include a dedicated flight to the U.S., & we continue to collect information from U.S. citizens. pic.twitter.com/hLXPbxe78N — US Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) March 27, 2020

وأضافت السفارة فى تغريدة أخرى أنها تشجع المواطنين الأمريكيين فى مصر على الالتزام بإجراءات حظر التجول المحلية لمنع انتشار الفيروس، ومواصلة مراجعة الخطوط الجوية التجارية لمعرفة الرحلات القادمة التى تغادر البلاد. The U.S. Embassy in Cairo encourages U.S. citizens in Egypt to adhere to local curfew measures to prevent the spread of the virus and to continue to check with commercial airlines for upcoming flights departing the country. — US Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) March 27, 2020