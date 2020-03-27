اليوم السابع
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خالد صلاح
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السعودية.. جمعية الدعوة والإرشاد بعرعر تقيم مبادرة " كلنا مسؤول"

الجمعة، 27 مارس 2020 07:00 ص
السعودية.. جمعية الدعوة والإرشاد بعرعر تقيم مبادرة " كلنا مسؤول" محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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أقامت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر وبمشاركة مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، مبادرة كلنا مسؤول وذلك بتوزيع 360 حقيبة دعوية تحتوى على ماسك وقفازات ومعقم لليدين على المتسوقين في المحال التجارية والأسواق التموينية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن دعم جهود وزارة الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم إنتاج بعض التصاميم الإلكترونية التي تحث على لزوم البيت طاعة لأولي الأمر وغيرها من الأمور الشرعية فيما يخص هذا الحدث .  

كان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أكد أن دعوة المملكة لعقد القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة دول العشرين لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، جاءت في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توحيد الجهود الدولية المبذولة لمكافحة هذا الوباء الذي يجتاح العالم هذه الأيام، وتخفيف آثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الدول والشعوب، لافتاً النظر إلى أن هذه القمة رسمت خارطة الطريق لأعظم وباء استهدف استقرار العالم .


السعوديه

كلنا مسئولون

كورونا

تفشى كورونا

عرعر

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