"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

كتب عز النوبى

قال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة السمكية والحيوانية والداجنة، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن والبيض، وكل ما هو موجود فى الأسواق إنتاج محلى بسعر مناسب، ومستعدون لشهر رمضان خاصة بعد تراجع سعر كيلو الفراخ والبيض، بالإضافة إلى تنظيم عملية الاستيراد فى حالة احتياجات السوق المحلى.



وأضاف نائب وزير الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تدعم صناعة الدواجن واستثماراتها، حتى فى إعلان حظر التجول لا يشمل حظر سيارات الدواجن واللحوم والألبان، مضيفًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى للدواجن، بسب القرارات المنظمة للصناعة المحلية، وتطور معايير الأمان الحيوى داخل المزارع، وقيام الشركات الكبرى بتطبيق أحدث النظم فى التربية والرعاية مما قلل معدل الإصابة والأمراض، مؤكدة أن الحكومة حريصة على استقرار تلك الصناعة والاستقرار المجتمعى وحفاظًا على الاستثمار الضخمة فى هذا القطاع بمنطقة الدلتا.



فيما أكد تقرير لوزارة الزراعة، أن قيام بعض الشركات الكبرى فى الإنتاج بحث عملائها بتطوير عنابر التربية وتحويلها لنظام مغلق مما يقلل الخسائر الناتجة عن الإصابات والأمراض ويزيد من معدل الإنتاج، موضحًا تشجيع الكيانات الصغيرة فى الإنتاج الداجنى لعمل تعاونيات فيما بينهما وتوفير الأرض لهم بالظهير الصحراوى لإنشاء مزارع بعيدًا عن منطقة الدلتا من خلال المشروعات الاستثمارية التى يتم تنفيذها حاليًا، وذلك لتوفير الأمان الحيوى اللازمة .



يذكر أن صناعة الدواجن من أهم مرتكزات الأمن الغذائى، حيث تتجاوز استثماراتها 70 مليارًا يعمل بها 3 ملايين أسرة بطريقة مباشر وغير مباشرة، حققت الاكتفاء الذاتى بنسية تتجاوز 98%، هى صناعة الكبار والصغار، حيث وصل الإنتاج المحلى 1.2 مليار فرخة سنويًا، و14 مليار دجاجة لإنتاج بيض المائدة، وبسب زيادة الإنتاج، وتطبيق منظومة قواعد الأمان الحيوى، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الداجنة الجديدة، ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد، تراجع حجم استيراد الدواجن المجمدة.