الزراعة: لجان متابعة لـ 164 ألف فدان بطاطس صيفى لزيادة المعروض

كتب عز النوبى

واصلت اللجان الفنية التابعة، لإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف حملاتها والمتابعة المستمرة وبرامج توعوية على زراعات البطاطس الصيفية بمختلف المحافظات، لزيادة الإنتاج والمعروض منها بالأسواق، وعدم تأثر المحصول بالمناخ المتغير.

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير ادارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن إجمالى المساحات التى تزرع من البطاطس الصيفى 164 ألف فدان وسط متابعة لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق، مضيفا أن هناك لجان بالغيطان للمتابعة الإرشادية وإعطاء المزارعين الممارسات الجيدة لزراعة البطاطس .

وأضاف مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة، هناك لجان فنية على زراعات الخضر الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خاصة أن الخضروات كسلع استهلاكية أساسية، ومن الخضروات الصيفى، و لجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات وتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان، وعقدة الندوات الارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات الجوية ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى آواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.

فيما أكد تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه من الممارسات الجيدة لزراعة البطاطس الصيفية، أولا أن تضاف الدفعة الأخيرة من الأسمدة الأزوتية لزراعات العروة الصيفية ، رش النباتات رشتين وقائيتين ضد الندوة المبكرة بأحدي المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة وزارة الزراعة، رش النباتات ضد حشرة المن الناقلة للأمراض الفيروسية بإحدى المبيدات الموصى بها من الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة .