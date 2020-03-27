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الرئيس الليبيرى جورج ويا يطرح أغنية لتوعية شعبه بخطورة فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة، 27 مارس 2020 06:27 م
الرئيس الليبيرى جورج ويا يطرح أغنية لتوعية شعبه بخطورة فيروس كورونا.. فيديو رئيس ليبيريا جورج ويا
كتب محمد رضا

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أصدر الرئيس الليبيرى جورج ويا، أغنية مدتها 6 دقائق، بعنوان Let's Stand Together and Fight Coronavirus ، يشرح من خلالها كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويحث رئيس ليبيريا شعبه وجميع شعوب العالم على غسل اليدين لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل، من خلال أغنية شارك فيها عنصر نسائى متناسق مع موسيقى الجيتار المتفائلة من مجموعة تسمى الحاخامات أو "The Rabbis".

 

ويقول الرئيس الليبيرى - الذى كان أيقونة كرة قدم أيضًا قبل توليه رئاسة بلاده - فى أغنيته "من أوروبا إلى أمريكا، من أمريكا إلى أفريقيا، اتخذ الاحتياطات، وكن آمنًا"، بدوره، قال سولو كيلجبة، المتحدث باسم جورج ويا، إن الرئيس أنتج أغنية مماثلة خلال أزمة الإيبولا، وأنه بدأ العمل على الأغنية الجديدة قبل أن تصل الفيروسات التاجية إلى ليبيريا، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وقال كيلجبة، إن الأغنية تخدم غرضا عمليًا، مضيفًا: "ليبيريا بلد لا تتاح فيه لغالبية الناس إمكانية الوصول إلى الإنترنت والفيسبوك، لكن الجميع يستمع إلى الراديو.. وسيتم تشغيل هذه الأغنية فى محطات إذاعية مختلفة فى الدولة.. لنشر الرسالة بشكل كاف."

 

وقد سجلت الدولة التى يبلغ عدد سكانها 4.8 مليون شخص، والتى حظرت السفر من وإلى البلدان المصابة بالفيروس، ثلاث حالات إصابة بفيروسات كورونا حتى الآن، وكما هو الحال مع الدول الأخرى التى تعانى من الفقر فى المنطقة، هناك مخاوف بشأن قدرة ليبيريا على مواجهة تفشى المرض، فقد كانت البلاد الأكثر تضرراً من تفشى فيروس إيبولا فى غرب أفريقيا فى الفترة بين عامى 2014 و2016، عندما مات أكثر من 4800 شخص، وفقًا لتقرير الصحيفة البريطانية.

 

وأشار تقرير الجارديان، إلى أن جورج ويا، لم يكن الوحيد الذى يلجأ لتسجيل الأغانى من أجل التوعية بخطورة فيروس كورونا، وتوضيح طرق الوقاية منه، ففى السنغال، سجلت مجموعة الهيب هوب الناشطة Y'en a Marre أغنية حول غسل اليدين والتخلص من الأنسجة المستعملة وتجنب الحشود فى أحدث إصدار لها، وتسمى Shield وذلك فى إطار الأعمال الفنية المطروحة مؤخرًا لمواجهة Coronavirus.

 

وأضاف التقرير، "ساعدت الأغانى حول فيروس نقص المناعة البشرية :الإيدز" من قبل المغنى الأوغندى الآخر فيلى بونجولى لوتايا، على نشر الوعى فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى وخفض معدلات الإصابة العالية، والذى توفى فى وقت لاحق من المرض".

 

ويشار إلى أن مغنى البوب السابق بوبى واين، وهو موسيقى أوغندى وسياسى صاعد فى بلاده، طرح أيضًا أغنية جديدة بعنوان "Corona Virus Alert"، للمساعدة فى وقف انتشار الفيروسات التاجية كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى دول القارة الأفريقية، حيث عمل بوى واين، واسمه الحقيقى روبرت كياجولانى، مع زميله الفنان نوبيان لى، على إصدار الأغنية المزينة بألحان الرومبا الشهيرة فى شرق إفريقيا، حول أهمية النظافة الشخصية.

 

ويقول واين، فى أغنيته "الأخبار السيئة هى أن كل شخص هو ضحية محتملة.. لكن الخبر السار هو أن الجميع هو حل محتمل.. انشروا الوعى عن التعقيم بين الجماهير.. استمروا فى التباعد الاجتماعى والحجر.. الانضباط والنظافة الشخصية.. تأكدوا من غسل أيديكم بانتظام.. لابد أن يتسم الجميع باليقظة.. إنها مسألة حياة، لا يمكننا أبدا التعامل معها كأمر مسلم به".

 

ويحث المغنيان الأوغنديان، الناس على غسل اليدين بانتظام، والحفاظ على مسافة والبحث عن أعراض مثل الحمى والسعال، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "theguardian" البريطانية، ويأتى هذا بعدما أكدت أوغندا، الأربعاء، 5 حالات أخرى من مرض كوفيد 19 ليصل بذلك عدد الحالات إلى 14 بعد 4 أيام من تسجيل أول مريض لها، وقد اتخذت حكومة الرئيس يورى موسيفينى، بالفعل مجموعة من الإجراءات بما فى ذلك إغلاق الحدود وإغلاق الحواجز وحظر التجمعات العامة لاحتواء تفشى المرض.

 

وقال جويل سنيونيى المتحدث باسم بوبى واين، لـ"رويترز"، إن المغنى وزع نشرات صحفية عن "كوفيد 19"، كما وزعت علب صابون لتحسين غسل اليدين فى المجتمع، وأضاف أن "إحدى الطرق الإبداعية الأخرى للتواصل هى من خلال الموسيقى"، وتابع "يحب معظم الناس الاستماع إلى الموسيقى، فالطريقة الأفضل لتوصيل رسالة ما تكون من خلال الموسيقى."

 


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