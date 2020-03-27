الرئيس الإيطالى: على أوروبا أدراك خطورة الوضع قبل فوات الآوان

كتب-أحمد صلاح العزب

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، إن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قال: على أوروبا أن تعي خطورة الوضع قبل فوات الآوان.

من جانب أخر، شهدت شوارع مدينة ميلانو بمقاطعة لومبارديا شمال إيطاليا حالة طوارئ مساء اليوم الجمعة، بعدما سجلت عددا قياسيا في الوفيات منذ بداية تفشي وباء كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 1000 وفاة بسبب الفيروس كأعلى حصيلة يومية.

وقال سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة فى إيطاليا، صباح اليوم الجمعة، إن البلاد لم تصل إلى ذروة وباء فيروس كورونا بعد، جاء تصريح بروسافيرو بعد يوم من رصد أكثر من 6150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 712 بالمرض خلال 24 ساعة فقط.

وأضاف سيلفيو بروسافيرو، فى مؤتمر صحفى "لم نصل إلى الذروة ولم نتجاوزها".

ومع ذلك، أضاف بروسافيرو أن هناك "دلائل على تباطؤ" فى أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الذروة ربما لا تكون بعيدة وبعدها ستشهد الحالات الجديدة اتجاها ملحوظا للانخفاض.