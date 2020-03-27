اليوم السابع
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الداخلية: غلق 12 ألف مركز تعليمى لمنع الاختلاط ومواجهة كورونا ..صور

الجمعة، 27 مارس 2020 12:05 م
الداخلية: غلق 12 ألف مركز تعليمى لمنع الاختلاط ومواجهة كورونا ..صور ضبط المخالفات
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة حفاظاً على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار، فيروس كورونا المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

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وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1083 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 121 قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 1084 مخالفة فى مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية، ضبط 222 قضية فى مجال منع تداول النرجيلة.

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وغلقت قوات الأمن 312 مكان (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة")، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 24 الجارى" 12143 مركز تعليمى، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

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