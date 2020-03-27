الحكومة السويدية تحظر التجمعات التى تزيد على 50 شخصا

رويترز

قالت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، إنها قررت حظر جميع التجمعات العامة التى يزيد العدد فى أى منها على 50 شخصا من أجل وقف انتشار فيروس كورونا، وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين فى مؤتمر صحفى "يتعرض عزمنا للاختبار. هدف الحكومة هو بالطبع الحد من التفشى بأكبر قدر ممكن".

وأضاف، "قررت الحكومة حظر التجمعات العامة التى تزيد على 50 شخصا".

وسيسرى الحظر الجديد، اعتبارا من يوم الأحد، ويواجه مخالفوه الغرامة أو الحبس لمدة ستة اشهر.

وفى السابق، حظرت الحكومة التجمعات التى تزيد على 500 شخص.

وكانت السويد، قد أعلنت يوم أمس الخميس، تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 66 شخصا، منذ تفشى الوباء، كانت هيئة الصحة العامة فى السويد، أعلنت مطلع الأسبوع أن عدد حالات الوفاة فى البلاد بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وصل إلى 16 حالة وفاة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة المتواجدة فى العناية المركزة إلى 43 شخصا، فيما بلغ عدد الإصابات حتى الآن 1623 إصابة.

وكان رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين، دعا كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى البقاء فى منازلهم وعدم الاحتكاك بالآخرين، لحمايتهم من خطر انتشار الفايروس، ووجهت هيئة الصحة العامة المواطنين إلى تجنب الاحتكاك بالمسنين خوفا من نقل العدوى إليهم.