اليوم السابع
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خالد صلاح
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الجيش التونسى ينفذ 660 دورية عسكرية لتطبيق الحجر الصحى وحظر التجول

الجمعة، 27 مارس 2020 05:16 م
الجيش التونسى ينفذ 660 دورية عسكرية لتطبيق الحجر الصحى وحظر التجول الجيش التونسى
أ ش أ

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أفاد الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع فى تونس محمد زكرى، بأن الجيش التونسى قام بـ660 دورية عسكرية فى كامل أرجاء البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، للمساهمة فى تطبيق الحجر الصحى الشامل وحظر التجول المفروض فى تونس للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.
 
وأضاف الناطق -فى تصريح صحفى اليوم الجمعة- أن "جيش الطيران قام بدوره بطلعات جوية على مدار الساعة مسحت العديد من المناطق، من أجل ضمان تطبيق أكثر جدية للحجر الصحى العام وحظر التجول".
 
كما أشار زكرى إلى ما أعلنته المؤسسة العسكرية أمس الخميس من زيادة درجات اليقظة والاستعداد، بالمناطق الليبية المتاخمة للحدود التونسية البرية والبحرية، للتفطن المبكر لكل التحركات المشبوهة والمواجهة الصارمة لكل طارئ، فى تعاون وثيق مع قوات الأمن والحرس الوطنيين.
 
وكانت تقارير صحفية تونسية، قد أكدت يوم أمس الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، عن طريق عدوى محلية، لدى امرأة من ولاية تطاوين، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات بالفيروس فى تونس إلى ست حالات.
 
يذكر أنه تم نقل المصابة منذ يومين إلى قسم العزل بالمستشفى الجهوى بتطاوين إثر تدهور صحتها .
 
وسجلت ولاية تطاوين إلى حدود صباح اليوم الخميس، 6 إصابات منهم 4 وافدة واثنتين عن طريق العدوى.
 
بدوره توقع مدير الرعاية الصحية الأساسية فى تونس شكرى حمودة، تسجيل ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد بعد شهر من الآن، محذرا من أن زيادة حالات الإصابة المؤكدة وتزايد وتيرة الإصابات المسجلة بالعدوى الأفقية يشير إلى وجود حالات وبائية لم تكتشف بعد.
 
وقال حمودة، فى تصريح الأربعاء، إن تسجيل الحالة الوبائية لحالات عدوى أفقية بين مواطنين لم يسافروا أو يخالطوا الأشخاص المصابين يفرض على كل المواطنين أخذ تدابير أكثر وقائية من خلال الحفاظ على مسافة الأمان والالتزام بشروط حفظ الصحة وغسل الأيدى باستمرار.
 

تونس

الجيش التونسى

كورونا

فيروس كورونا

الحجر الطبى

حظر التجوال

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