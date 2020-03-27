اليوم السابع
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الجيش الأمريكى يلغى تدريبات عسكرية مع الفلبين بسبب فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 06:36 ص
الجيش الأمريكى يلغى تدريبات عسكرية مع الفلبين بسبب فيروس كورونا أرشيفية
رويترز

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قالت الفلبين، اليوم الجمعة، إن الجيش الأمريكى ألغى تدريبات عسكرية سنوية معها كإجراء احترازى من فيروس كورونا.

وكانت التدريبات، التي كان من المقرر أن تبدأ بين 4 و15 مايو، تقام في الفلبين منذ عقود وتشمل آلاف الجنود من البلدين.

وأعلنت الرابطة الطبية الفلبينية، الخميس، عن وفاة تسعة أطباء فى البلاد بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع عجز المستشفيات عن استيعاب المصابين وشكوى الأطباء من عدم توفير الحماية اللازمة لهم، من جهته قال نائب رئيس الرابطة الطبية، بينيتو أتيانزا، في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية، "لو كان الأمر موكلا إلى ، لطالبت بإجراء اختبار (الكشف عن الإصابة بالفيروس) للعاملين في الصفوف الأمامية أولًا واختبارهم مجددًا بعد مرور 7 أيام، لأن الأطباء قد يكونوا حاملين للفيروس".

وأشارت الصحيفة إلى أن وفاة الأطباء زاد من المخاوف المتعلقة بأن الأزمة الصحية في الفلبين أسوأ بكثير مما يتم الإعلان عنه رسميًا، وذلك مع تأكيد وفاة 38 شخصًا فقط بسبب الفيروس.


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فيروس كورونا

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