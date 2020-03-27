اليوم السابع
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الجزائر توسع الحجر المنزلى الجزئى ليشمل 9 ولايات جديدة بسبب فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 02:22 م
الجزائر توسع الحجر المنزلى الجزئى ليشمل 9 ولايات جديدة بسبب فيروس كورونا عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى
أ ش أ

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أصدر عبد العزيز جراد الوزير الأول "رئيس الوزراء الجزائرى"، مرسومًا جديدًا يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلى الجزئى إلى 9 ولايات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، وطبقًا للتدابير التكميلية للوقاية من انشار وباء فيروس "كورونا" ومكافحته.
 
وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم الجمعة، إن جراد أصدر مرسومًا جديدًا يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى بعض الولايات، هى باتنة، تيزى وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادى وتيبازة.
 
وأوضح البيان، أن هذا الإجراء سيطبق فى تلك الولايات ابتداء من غد السبت اعتبارا من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.
 
وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت منذ الثلاثاء الماضى حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
قال عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية يوم أمس الخميس، إن وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد وعدة وزراء صحة عرب اجتمعوا بوزير الصحة الصينى الذى دعا الدول العربية إلى الاستعانة بدواء "كلوروكين" فى علاج المصابين بفيروس كورونا.
 
وأضاف بلحيمر - فى تصريح يوم أمس الخميس، إن الوزير الصينى قال إن الدواء ينبغى استعماله 7 أيام كاملة، وشدد على أن هذه التجربة أثبتت نجاحها فى احتواء الوضع فى الصين، وعلاج الكثير من المصابين.
 
وأشار إلى أن الوزير الصينى تحدث عن أسباب انتشار فيروس كورونا وتفشيه فى بلاده، قبل أن يتم احتواء الوضع، حيث قال إن انتشار الفيروس كان نتيجة التأخر فى اتخاذ اجراءات وقائية.
 
يذكر أن أخر حصيلة أعلنتها السلطات الجزائرية أمس شملت 302 حالة إصابة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة.
 

الجزائر

رئيس الوزراء الجزائرى

كورونا

فيروس كورونا

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