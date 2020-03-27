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الجارديان: كورونا "يجمد" مفاوضات الاتحاد الأوروبى وبريطانيا حول "بريكست"

الجمعة، 27 مارس 2020 01:48 م
الجارديان: كورونا "يجمد" مفاوضات الاتحاد الأوروبى وبريطانيا حول "بريكست" بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم التخلى عن جولات المفاوضات المخطط لها حول علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى نتيجة لوباء كورونا، مع استمرار حكومة بوريس جونسون فى وضع نص قانونى شامل لكلا الجانبين للعمل عليه.

خلال مؤتمر صحفى للمفوضية الأوروبية يوم الخميس، تم إخبار مبعوثى عواصم الاتحاد الأوروبى بأن عقد المفاوضات عبر مؤتمرات الفيديو قد ثبت أنه مستحيل حتى الآن.

يحاول الجانبان إيجاد طريقة للحفاظ على الحوار فى الأسابيع والأشهر المقبلة لبدء المحادثات، ولكن تم التخلى عن جدول زمنى سابق لجولات المفاوضات، مع تخصيص الأسابيع للتشاور والتحضير.

وقالت مصادر فى الاتحاد الأوروبى أن حقيقة أن المملكة المتحدة كانت لا تزال تقدم نصًا قانونيًا أضافت طبقة إضافية من الصعوبة.

نشرت المفوضية الأوروبية مسودة اتفاق من 441 صفحة فى 13 مارس تغطى كل جانب من جوانب العلاقة المستقبلية. غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى فى 31 يناير وكان أمامها حتى نهاية العام للتفاوض على علاقة اقتصادية وأمنية جديدة أو مواجهة التجارة بشروط منظمة التجارة العالمية مع التعريفات الجمركية الكبيرة على السلع.

وعلى الرغم من إصرار داونينج ستريت العلنى على طرح نص شامل مماثل فى وقت سابق من هذا الشهر، قالت مصادر الاتحاد الأوروبى أن المملكة المتحدة قدمت أربعة وثائق فقط تغطى التجارة والنقل والطيران والتعاون النووى. لم تقدم لندن نصًا قانونيًا حول قضايا مهمة بما فى ذلك التعاون الأمنى ​​أو مصائد الأسماك، كما أنها لم تجعل نصوصها علنية.

وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبى أن مواقف المملكة المتحدة فى النصوص كانت فى "مجرة مختلفة" عن مواقف بروكسل.


بريكست

الاتحاد الاوروبى

مفاوضات بريكست

بوريس جونسون

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