التنمية المحلية: مصادرة الشيشة من 4748 مطعم وإلغاء 1449 سوق للوقاية من كورونا

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، فيما يخص متابعة جهود المحافظات فى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فى منع التجمعات بالمحافظات وإلغاء الأسواق الأسبوعية وغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمواجهة والتصدى لفيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم .

وقال شعراوي، فى بيان اليوم، إن التقرير الذى تلقاه من غرفة العمليات أشار إلى أن عدد المبانى التى تم تطهيرها وتعقيمها فى محافظات الجمهورية بلغ حوالى54948 مبنى ، كما أشار التقرير إلى عدد المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وتم إغلاقها 4257 محل .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن عدد المقاهى والكافيهات والمطاعم التى تم مصادرة الشيشة بها بلغت حوالى 4748 ، مضيفاً أن عدد المراكز التعليمية التى تم إغلاقها بالمحافظات بلغ حوالى 4045 .

وقال وزير التنمية المحلية أن عدد الأسواق التى تم إلغاءها بلغت حوالى 1449 سوقًا، كما تم إغلاق 1656 قاعة للأفراح على مستوى المحافظات لمخالفة القرارات الصادرة .

وطالب وزير التنمية المحلية، من غرفة العمليات استمرار متابعتها لتنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الوزراء فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات بالمحافظات .

وفى سياق متصل، تابع شعراوى، مع المحافظين على مدار اليوم تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء سواء الخاصة بحظر التجوال لجميع المواطنين والتى بدأت منذ مساء الأربعاء الماضى من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحاً ، أو إغلاق المحال والمراكز التجارية والمقاهى والمطاعم وإيقاف وسائل النقل و المواصلات العامة و الخاصة خلال التوقيتات التى أعلنها مجلس الوزراء ، و عدم سريان هذا القرار على المخابز والسوبر ماركت ومحلات البقالة والأغذية والصيدليات .

وأجرى شعراوى ، عدداً من الاتصالات مع السادة المحافظين لمتابعة استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس ، خاصة عمليات تطهير كافة أماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكافة مبانى المحافظات وملحقاتها والوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار المحافظات فى توعية المواطنين والعاملين بالإدارة المحلية بمخاطر فيروس كورونا ، و تنفيذ توجيهات السيد رئيس الوزراء بالحد من التجمعات، وتخفيض عدد العاملين .

وأشار شعراوى إلى متابعة الوزارة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد أمس الخميس بتقنية الفيديوكونفرانس وفى مقدمتها توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين ، وعدم إيقاف حركة الموانىء والسيارات التى تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة وأية مواد تدخل فى أنشطة صناعية مهمة.

كما طالب وزير التنمية المحلية، بإستمرار التنسيق بين المحافظين ومديرى الأمن لاتخاذ اللازم للسماح لبعض الفئات بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة خاصة من القيادات المحلية أو متعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع والعاملين فى رصف الطرق لمتابعة رفع التراكمات اليومية من القمامة بكافة القرى والمدن والأحياء بالمحافظات، مشيدًا بالجهود التى يقوم بها المحافظين ونواب المحافظين وكافة قيادات الادارة المحليات فى هذه الفترة المهمة التى تمر بها البلاد والتى تتطلب تكاتف جميع ابناء الوطن لمواجهة فيروس كورونا.