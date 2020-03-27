اليوم السابع
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التموين تنتهى من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر مارس للبقالين

الجمعة، 27 مارس 2020 07:00 ص
التموين تنتهى من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر مارس للبقالين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة
كتب مدحت وهبة

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انتهت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالين التموين، ضمن مقررات شهر مارس الجارى، ليقوموا بصرفها للمواطنين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية "فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتى، البقالة التموينية" ،لتكون اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية، خلال مدة حظر التجوال.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد اصدر قرار أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً، حتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعه.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، حتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارى.


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