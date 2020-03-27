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التصريح بدفن جثة شاب وزوجته عقب إصابتهما باختناق جراء تسريب غاز فى سوهاج

الجمعة، 27 مارس 2020 12:56 ص
التصريح بدفن جثة شاب وزوجته عقب إصابتهما باختناق جراء تسريب غاز فى سوهاج جثة
سوهاج - محمود مقبول

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صرحت النيابة العامة بطهطا شمال محافظة سوهاج، بدفن زوجين لقيا مصرعهما مختنقين عقب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، بناحية قرية بنهو دائرة المركز، وذلك قبل ورود تقرير مفتش الصحة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء خالد الريفى مساعد المدير لقطاع الشمال، يفيد بقيام الأهالى بنقل شاب وزوجته إلى المستشفى العام بطهطا عقب تعرضهما لحالة اختناق بسبب تسريب من غاز من أسطوانة بوتاجاز بقرية بنهو دائرة مركز شرطة طهطا.

على الفور انتقل إلى مكان الحادث مأمور مركز شرطة طهطا، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد كمال رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بوصول محمود عبد النبي محمود 22 سنة وزوجته سارة رمضان السيد 20 سنة، إلى مستشفى طهطا العام، مصابين بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بمنزلهما بناحية قرية بنهو دائرة المركز.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.


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