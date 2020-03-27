اليوم السابع
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التزام بمنع صلاة الجمعة فى مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 02:17 م
التزام بمنع صلاة الجمعة فى مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة.. صور مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل
تصوير كريم عبد العزيز - خالد كامل

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شهدت مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل خلال صلاة الجمعة اليوم، تنفيذا لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بغلق المساجد أثناء صلاة الجمعة والاكتفاء برفع الآذان فقط، وذلك ضمن خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا والحد من التجمعات ، وضمن الإجراءات الوقائية للدولة.

وكانت غيرت وزارة الأوقاف، صيغة أذان الجمعة، بصيغة أذان النوازل بسبب غلق المساجد تلاشيا لانتشار عدوى فيروس كورونا، مقررة أن يكون أذان واحد وقت الظهر، وبالصيغة التالية:-

 

اللهُ أكبر، اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر

 

أشهد أن لا إلهَ إلا الله.

 

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله.

 

أشهد أن محمدًا رسول الله.

 

ألا صلوا في بيوتكم ظهرا.

 

ألا صلوا في رحالكم ظهرا.

 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

 

والجديد فى الأذان هو عبارة "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا" "ألا صلوا فى رحالكم ظهرًا" بإضافة كلمة "ظهرًا" إلى قوله : " ألا صلوا فى بيوتكم " ، وقوله : "ألا صلوا في رحالكم"، ويرفع الأذان مرة واحدة وليس مرتين.

 

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفى مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحى لإقامة الجمعة غير متوفر فى معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان.

 

ونبه وزير الأوقاف، على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها فى أى مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الانترنت أو نحو ذلك.

 

وأوضح وزير الأوقاف، أنه لا يجوز فى الظروف الحالية أن تقام أى جماعة فى الأماكن العامة أو أمام المساجد أو فى الحدائق أو فى الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يعد تحايلا على المقصد الشرعى الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع. وقال الوزير، إن الأوقاف تحذر جميع العاملين بها من مخالفة التعليمات، وتناشد جميع المصريين الالتزام بها حفاظًا على حياتهم.

مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (1)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (2)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (3)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (4)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (5)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (6)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (7)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (8)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (9)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (10)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (11)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (12)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (13)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (14)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (15)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (16)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (17)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (18)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (19)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (20)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (21)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (22)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (23)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (24)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (25)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (26)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (27)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (28)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (29)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (30)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (31)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (32)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (33)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (34)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (37)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (38)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (39)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (40)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (41)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (42)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (43)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (44)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (45)
 
مساجد شبرا بالقاهرة والعياط بالجيزة غلق كامل (46)

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