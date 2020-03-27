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البورصة تربح 35 مليار جنيه خلال أسبوع.. ومؤشرها الرئيسى يرتفع بنسبة 7.68%

الجمعة، 27 مارس 2020 02:52 م
البورصة تربح 35 مليار جنيه خلال أسبوع.. ومؤشرها الرئيسى يرتفع بنسبة 7.68% البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.68% ليغلق عند مستوى 9912.98 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 14.15% عند مستوى 959.42 نقطة.
  
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 11.4% مغلقًا عند مستوى 1036.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 10.66% مغلقًا عند مستوى 11280.27 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 7.63% ليصل إلى مستوى 626.48 نقطة.
 
وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 35.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 539.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 7% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 257.8 مليار جنيه إلى 282.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 153.4 مليار جنيه إلى 163.9 مليار جنيه بنسبة نمو 6.9%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 411.2 مليار جنيه إلى 446.8 مليار جنيه بنسبة نمو 8.7%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 6.4%.
 
وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 61.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.447 مليار ورقة منفذة على 131 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 25.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.406 مليار ورقة منفذة على 114 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 41.3 جنيه، وبلغت كمية التداول 28.1 مليون ورقة منفذة على 797 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 6.68% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 93.32%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 913.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 81.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 519.9 مليون جنيه، بحجم تداول 306.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 35.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.9 مليار جنيه بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 117.5 ألف عملية.
  
 

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