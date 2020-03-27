البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب - أحمد يعقوب

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك أصدر شهادات إدخار بقيمة 20.2 مليار جنيه لنحو 100 ألف عميل لشهادة الادخار ذات فائدة 15% خلال الأسبوع الماضى، موضحا أنه تم ضم 4000 عميل جديد خلال الأسبوع الماضى.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الآلية المستحدثة من خلال مجهودات العاملين بقطاعي تقنية المعلومات و العمليات المركزية و مركز الاتصال في تلبية هذا العدد من الطلبات و الاستفسارات تتم في ظل ظروف استثنائية، حيث قام موظفى الفروع بإدارة حركة العملاء داخل و خارج الفرع بشكل احترافي، ملتزمين بتعليمات الصحة و السلامة لمصلحة العملاء و العاملين.

وأشار رئيس البنك الأهلى المصرى إلى أنه تم تنفيذ ما يزيد عن 50٪؜ من تلك الطلبات إلكترونيا من خلال عبر الأهلى نت والأهلى موبيل، فى حين تلقي موظفى الفروع ومركز الاتصال باقي الطلبات لتنفيذها من خلال فريق عمل الوحدات المركزية.

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى أن الأولوية لصحة عملاء وموظفى البنك، حيث قام البنك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية المعتمدة من الدولة ووزارة الصحة للتحوط، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة للعملاء.