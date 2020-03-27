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البنتاجون: تجهيز 114 منشأة لمكافحة فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 10:09 م
البنتاجون: تجهيز 114 منشأة لمكافحة فيروس كورونا البنتاجون
إبراهيم سعيد

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أفادت قناة العربية الاخبارية، أن البنتاجون أعلن فى مؤتمر صحفى بخصوص انتشار فيروس كورونا، أنه يُخطط لتجهيز 2900 غرفة لمرضى من غير المصابين بكورونا، فضلاَ عن تجهيز 114 منشأة لمكافحة كورونا في الولايات المتحدة لتخفيف الضغط عن المنشآت الطبية المزدحمة بحالات الإصابة بالوباء.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إصابة ثلاثة بحارة بفيروس كورونا المستجد، على متن حاملة الطائرات الأمريكية "تيودور روزفلت" والتى تبحر حاليًا فى بحر الفلبين، وقال توماس مودلي القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية، في إيجاز صحفي بمقر الوزارة، إن البحارة الثلاثة نقلوا جوا إلى مقر طبي بالمحيط الهادئ وأنه تم إجراء العزل لمن خالطوا المصابين من طاقم السفينة وعددهم 5000.
 

البنتاجون

كورونا نيوز

كورونا

الولايات المتحدة الأمريكية

فيروس كورونا

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