البرتغال: ارتفاع بنسبة 40% فى وفيات فيروس كورونا خلال يوم واحد

وكالات

أظهرت بيانات اليوم، أن حصيلة الوفيات في البرتغال جراء تفشى فيروس كورونا زادت بنسبة 40 % خلال أربع وعشرين ساعة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الصحة في البرتغال وفاة 17 حالة جديدة بالمرض، ليزيد الإجمالي إلى 60 وفاة.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بنسبة 18 % خلال نفس الفترة الزمنية، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 3500 حالة.

وقالت الهيئة إن هناك حوالي 252 مريضاً يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 61 مريضاً بالعناية المركزة.