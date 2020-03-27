الاثنين.. استئناف مفاوضات "بريكست" بين لندن والاتحاد الأوروبى عبر "الفيديو"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "بلفاست تليجراف" الأيرلندية إن مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي ستستمر الأسبوع المقبل على الرغم من أن المملكة المتحدة ومعظم القارة في حالة إغلاق مفروض بسبب كورونا.

وسيترأس وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف المحادثات عبر مؤتمر بالفيديو في محاولة للمضي قدما في تأمين اتفاق مع بروكسل بما يتماشى مع ما ورد في اتفاقية الانسحاب.

وواصل داونينج ستريت الإصرار على أن الحكومة لن تطلب تأجيل الموعد النهائي في ديسمبر للتوصل إلى اتفاق.

سيُعقد الاجتماع عن بُعد بدلاً من الحضور الشخصي نظرًا لتطورات فيروس كورونا ، من خلال المؤتمرات أو المكالمات الجماعية.

وردا على سؤال عن تمديد محتمل للفترة الانتقالية قال المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء للصحفيين يوم الجمعة "فيما يتعلق بالجدول الزمني لا يوجد تغيير من وجهة نظرنا."

من المقرر أن يُعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن طريق الفيديو عبر الفيديو يوم الاثنين 30 مارس ، حيث يتولى مستشار دوقية لانكستر جوف رئاسة المملكة المتحدة ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في بروكسل.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن الاجتماع الأسبوع المقبل "سيشرف على تنفيذ وتطبيق وتفسير اتفاقية الانسحاب وسيسعى لحل أي مشكلات قد تنشأ عن ذلك".

وقال المتحدث رقم 10 "سيعقد الاجتماع عن بعد بدلًا من الحضور الشخصي نظرًا لتطورات الفيروس التاجي ، ولذا فإننا نفكر في طرق بديلة لاستضافته ، مثل المؤتمرات أو المكالمات الجماعية".