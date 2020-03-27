اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 07:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاثنين.. استئناف مفاوضات "بريكست" بين لندن والاتحاد الأوروبى عبر "الفيديو"

الجمعة، 27 مارس 2020 06:24 م
الاثنين.. استئناف مفاوضات "بريكست" بين لندن والاتحاد الأوروبى عبر "الفيديو" مايكل جوف
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "بلفاست تليجراف" الأيرلندية إن مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي ستستمر الأسبوع المقبل على الرغم من أن المملكة المتحدة ومعظم القارة في حالة إغلاق مفروض بسبب كورونا.

وسيترأس وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف المحادثات عبر مؤتمر بالفيديو في محاولة للمضي قدما في تأمين اتفاق مع بروكسل بما يتماشى مع ما ورد في اتفاقية الانسحاب.

وواصل داونينج ستريت الإصرار على أن الحكومة لن تطلب تأجيل الموعد النهائي في ديسمبر للتوصل إلى اتفاق.

سيُعقد الاجتماع عن بُعد بدلاً من الحضور الشخصي نظرًا لتطورات فيروس كورونا ، من خلال المؤتمرات أو المكالمات الجماعية.

وردا على سؤال عن تمديد محتمل للفترة الانتقالية قال المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء للصحفيين يوم الجمعة "فيما يتعلق بالجدول الزمني لا يوجد تغيير من وجهة نظرنا."

من المقرر أن يُعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن طريق الفيديو عبر الفيديو يوم الاثنين 30 مارس ، حيث يتولى مستشار دوقية لانكستر جوف رئاسة المملكة المتحدة ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في بروكسل.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن الاجتماع الأسبوع المقبل "سيشرف على تنفيذ وتطبيق وتفسير اتفاقية الانسحاب وسيسعى لحل أي مشكلات قد تنشأ عن ذلك".

وقال المتحدث رقم 10 "سيعقد الاجتماع عن بعد بدلًا من الحضور الشخصي نظرًا لتطورات الفيروس التاجي ، ولذا فإننا نفكر في طرق بديلة لاستضافته ، مثل المؤتمرات أو المكالمات الجماعية".


بريكست

بوريس جونسون

مفاوضات بريكست

مايكل جوف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجارديان: كورونا "يجمد" مفاوضات الاتحاد الأوروبى وبريطانيا حول "بريكست"

الجمعة، 27 مارس 2020 01:48 م

كورونا يجمد مفاوضات ما بعد بريكست.. وجارديان: رئيس المفوضية الأوروبية فى "العزل"

الخميس، 26 مارس 2020 11:37 م

علاقة أسرية أفسدتها السياسة..الإندبندنت:ستانلى جونسون والد رئيس وزراء بريطانيا يطلب جواز سفر فرنسى للحفاظ على علاقاته مع أوروبا بعد "بريكست" رغم موقف بوريس..ويتحداه فى قرار الإغلاق بسبب كورونا: سأذهب إلى الحانة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:45 م

رغم بريكست.. الإندنبدنت: والد بوريس جونسون يطلب الحصول على جواز سفر فرنسى

الإثنين، 23 مارس 2020 05:36 م

استطلاع: غالبية البريطانيين يريدون تمديد فترة بريكست الانتقالية بسبب كورونا

السبت، 21 مارس 2020 03:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة