اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى: تهديد كورونا يجعل إلقاء السلاح وتوقف النزاعات ضروريًا

الجمعة، 27 مارس 2020 01:13 م
الاتحاد الأوروبى: تهديد كورونا يجعل إلقاء السلاح وتوقف النزاعات ضروريًا
كتبت: هناء أبو العز

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رحب الاتحاد الأوروبى ، بقرار الحكومة اليمنية ، بدعم من التحالف الذى تقوده السعودية، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن من أجل مكافحة وباء الفيروس التاجي.
 
وبالمثل، أعلنت حركة أنصار الله سلسلة من القرارات، بما في ذلك الإفراج عن أعضاء من الطائفة البهائية، وأبدت استعدادها للانخراط في تخفيف التصعيد والتفاوض على اتفاق سياسي شامل.
 
وقال الاتحاد الأوروبى فى بيان له، إن هذه خطوات مرحب بها في الاتجاه الصحيح، حيث استمرت الحرب في اليمن لأكثر من خمس سنوات وجلبت معاناة ودمارًا لا توصف إلى اليمن ومواطنيها، و إن التهديد الوشيك الإضافي الذي يشكله الآن انتشار الفيروس التاجي يجعل الأمر أكثر إلحاحًا بالنسبة للأطراف لإلقاء السلاح وتوحيد القوى من أجل قضية مشتركة.
 
ويتوقع الاتحاد الأوروبي من الأطراف المشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في إنشاء آليات مناسبة لبناء الثقة لتحقيق هذه الغاية.
 
 وسيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم دعمه الكامل للمبعوث الخاص وفريقه وهم يشرعون في هذا المسعى الحاسم لصالح الشعب اليمني والاستقرار الإقليمي.
 
ورحّبت أطراف النزاع اليمني بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مناطق النزاعات على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، إنّما من دون أن تعلن عن أي خطوة عملية للمضي في ذلك. ولم تُسجّل في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، أي إصابة بعد بالفيروس وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لكن هناك خشية كبرى من أن يتسبّب الوباء حال بلوغه أفقر دول شبه الجزيرة العربية بكارثة بشرية.
 
والاثنين الماضى كان  وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوة لـ "وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم بهدف حماية من "يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19".
 
وقالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إنّها ترحّب بدعوة الأمين العام "لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وخفض التصعيد على مستوى البلد بشكل كامل". وأكدت في بيان أنّ "الوضع في اليمن سياسيا واقتصاديا وصحيا يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بكل مسئولية مع هذا الوباء".
 
 

الاتحاد الأوروبى

اليمن

كورونا

وقف التزاعات

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