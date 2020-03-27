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الإمارات: مخالفة لتاجر بالغ فى رفع أسعار البصل

الجمعة، 27 مارس 2020 04:47 م
الإمارات: مخالفة لتاجر بالغ فى رفع أسعار البصل الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى
إيمان حنا

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أصدر  قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي مخالفة بحق تاجر جملة بعد أن رفع أسعار البصل إلى مستوى مبالغ فيه. جاء ذلك في أثناء الحملات التفتيشية التي تقوم بها الفرق التابعة للقطاع، إضافة إلى استجابتها للشكاوى التي ترد من المستهلكين.وفق البيان الإماراتية.

ورغم مزاعم التاجر شراء السلعة بأسعار مرتفعة، إلا أن فريق العمل التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حرص على التحقق من أسعار البيع من المورّد الرئيسي، ليثبت من خلاله بطلان ادعاءاته، الأمر الذي استوجب إصدار مخالفة بحقه.

تعكس الحملات التي تقوم بها فرق التفتيش حرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على تحقيق التوازن المثالي في أسعار المنتجات وكمياتها، كما تقيم علاقات التعاون المثمر مع إدارة سوق الخضروات والفواكه التابع لبلدية دبي والتجار العاملين في السوق ومنافذ البيع الكبرى لتحقيق هذا الهدف.

وتؤكد اقتصادية دبي توافر المنتجات بمستويات تلبي احتياجات المستهلكين في الإمارة، كما تبذل جهودًا كبيرة لإيجاد أسواق بديلة لتساعد على توفير المنتجات بأسعار تناسب الجميع. ومع أن أسعار الخضار والفواكه تعتمد عمومًا على العرض والطلب، تحرص اقتصادية دبي على التعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان توفر المنتجات اللازمة للمستهلكين بشكل مستمر.

وتهيب اقتصادية دبي بالمستهلكين بالتواصل معها في حال وجود أي شكاوى، حيث يمكنهم الاتصال هاتفيًا على الرقم 600545555 او من خلال تطبيق مستهلك دبي أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae.


الامارات

دبى

كورونا

اقتصادية دبى

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