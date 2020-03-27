اليوم السابع
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الأوقاف تكافئ المديرية الأكثر التزاما بتعليق عمل المساجد تلافيا لعدوى كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 01:19 م
الأوقاف تكافئ المديرية الأكثر التزاما بتعليق عمل المساجد تلافيا لعدوى كورونا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف صرف مكافأة إجادة لأكثر المديريات التزامًا بقرارات الوزارة وتوجيهاتها بشأن تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد، يتم صرفها لأكثر العاملين بالمديرية جهدًا وحرصًا على تنفيذ التعليمات، بناء على مذكرة من مدير المديرية ورئيس غرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة .

وقالت وزارة الأوقاف إن قرارها يأتى فى إطار حرص الوزارة على تحقيق مقاصد الشريعة فى الحفاظ على النفس، واتخاذها بعض القرارات والتى من أهمها تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق المساجد فى الظروف الآنية إلى أن يرفع الله عز وجل البلاء عن البلاد والعباد بفضله وكرمه، وندعوه سبحانه أن يكون ذلك قريبًا عاجلًا غير آجل

واوضحت الاوقاف أن المكافاة ستكون فى ضوء تنفيذ التعليمات بعدم فتح المساجد تحت أى ظرف طوال فترة توجيه الوزارة بغلقها، وعدم الانسياق خلف أى شائعات تبثها بعض الصفحات والمواقع المغرضة فى هذا الشأن .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفى مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحى لإقامة الجمعة غير متوفر فى معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان.

ونبه وزير الأوقاف، على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها فى أى مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الانترنت أو نحو ذلك.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه لا يجوز فى الظروف الحالية أن تقام أى جماعة فى الأماكن العامة أو أمام المساجد أو فى الحدائق أو فى الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يعد تحايلا على المقصد الشرعى الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع. وقال الوزير، إن الأوقاف تحذر جميع العاملين بها من مخالفة التعليمات، وتناشد جميع المصريين الالتزام بها حفاظًا على حياتهم.

 


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