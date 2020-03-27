اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمير تشارلز يصفق لموظفى الرعاية الصحية فى أول ظهور بعد إصابته بكورونا.. فيديو

الجمعة، 27 مارس 2020 02:29 م
الأمير تشارلز يصفق لموظفى الرعاية الصحية فى أول ظهور بعد إصابته بكورونا.. فيديو الأمير تشارلز أمير ويلز يصفق لموظفى الرعاية الصحية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انضم الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى، البالغ من العمر 71 عامًا، إلى ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء بريطانيا فى التصفيق لموظفى الرعاية الصحية NHS الذين يعملون بجد وهم يتحملون جائحة فيروسات التاجية، ففى الساعة الثامنة مساء يوم الخميس، ومع حلول الظلام فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقف الملايين من الناس على الأبواب الأمامية لمنازلهم ونوافذهم المفتوحة، وفى الحدائق وعلى الشرفات، للتصفيق تعبيرًا عن امتنأنهم لأولئك الذين يعملون على خط المواجهة لمكافحة ألفيروس التاجى كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

ونشر كلارنس هاوس - مقر إقامة الأمير تشارلز - مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، يظهر من خلاله وريث العرش البريطانى وهو يعبر عن امتنانه للعاملين فى المجال الصحى ببريطانيا على دورهم فى إنقاذ الأرواح، أثناء إقامته بمنزله الخاص فى ملكية Balmoral فى اسكتلندا، ليعد هذا أول ظهور لأمير ويلز منذ إعلان إصابته قبل يومين بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "metro" البريطانية.

 

وفى مقطع الفيديو الذى نشره حساب "كلارنس هاوس" عبر خاصية "ستورى" بموقع إنستجرام، ظهرت زوجة الأمير تشارلز، كاميلا، على الجانب الآخر من الشاشة حيث تعزل نفسها عن زوجها لحماية نفسها من الفيروس الذى يحمله الهواء، وقد شوهدت فى لقطات منفصلة وهى تصفق بمفردها وهى تنظر من النافذة فى غرفة أخرى، يأتى هذا فيما كان أمير ويلز فى مكتبه يعمل أمس، وقيل إنه "تأثر بشكل كبير" من خلال مئات الرسائل التى وردت متمنية الشفاء العاجل له بعد يوم من الكشف عن إصابته بالمرض.

PRI_147797668-e1585303645623
 

 

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية، إنه "لم يكن من المفاجئ أن يتم تصوير تشارلز فى بدلة رسمية على الرغم من أعراضه الخفيفة للإصابة بالفيروس التاجى.. وهو معروف بأسلوبه الخاص، وقد تم التصويت عليه سابقًا كواحد من أفضل الرجال الذين يرتدون ملابس جى كيو".

 

وبعد اختيار إيجابى لإصابته بفيروس كورونا، كان قد قيل أن تشارلز "بصحة جيدة"، كما سبق وأكد المتحدث باسم قصر باكنجهام، أن آخر مرة رأى فيها أمير ويلز، الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، لفترة وجيزة، صباح 12 مارس، ويقال أن ملكة بريطانيا، البالغة من العمر 93 عاما، تتبع الآن كل النصائح المناسبة للوقاية، فيما تقيم هى والأمير فيليب، البالغ من العمر 98 عامًا، فى قلعة وندسور، فى بيركشاير.

PRI_147797669-e1585303667772
 

 

ويشار إلى أنه من خلال هاشتاج clapforourcarers وthankyouNHS، تجمع ملايين البريطانيين، الخميس، على وسائل التواصل الاجتماعى لتبنى فكرة التجمع والمشاركة فى حالة الصخب هذه لتوجيه الشكر للفرق الطبية فى بريطانيا على جهودهم لمواجهة الفيروس القاتل، وقد امتلأت سماء بريطانيا، بضجة صاخبة من التصفيق الحار، والهتاف، والأصوات المتعالية، والصفير، على طول الشوارع، كما طرق الأطفال على الأوانى، ونبحت الكلاب، ودقت الأجراس، كذلك أطلقت القوارب أبواقها عبر ميناء بريستول، بينما فى Oban أضافت فرقة الأنابيب بالمدرسة الثانوية دورتها إلى تصويت الشكر، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

 


الامير تشارلز

ولى العهد البريطانى

كورونا فى بريطانيا

كورونا مصر

فيروس كورونا

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا فى مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا فى مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

كم عدد حالات كورونا اليوم فى مصر

كورونا ميتر

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا 2020

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمير تشارلز يشكر طالبي الشفاء العاجل له من كورونا: تأثرت بكلماتكم الرقيقة

الخميس، 26 مارس 2020 06:51 م

بعد إصابة الأمير تشارلز بكورونا .. هل الملكة إليزابيث آمنة ؟ .. فيديو

الخميس، 26 مارس 2020 11:48 ص

بريطانيا: الأمير تشارلز لم يتخط الآخرين للخضوع لفحص كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 10:15 ص

رئيس وزراء بريطانيا يتمنى للأمير تشارلز الشفاء العاجل من فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:19 م

الأمير تشارلز فى قبضة كورونا.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:31 م

مدير الصحة العالمية عن إصابة الأمير تشارلز بكورونا: يمكن أن يصيب أى منا

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:22 م

هل ينقذ النظام الغذائى المتميز حياة الأمير تشارلز بعد الإصابة بكورونا؟

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة