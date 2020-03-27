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الأمن يفض حفل زفاف أثناء حظر التجوال لمواجهة "كورونا" بالشرقية

الجمعة، 27 مارس 2020 03:13 ص
الأمن يفض حفل زفاف أثناء حظر التجوال لمواجهة "كورونا" بالشرقية فض العرس
الشرقية - فتحية الديب

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، برئاسة المحاسب محمد محمود حجازى، رئيس المركز، حملة مُكبرة لفض حفل زفاف بقرية "نبتيت"، التابعة لدائرة المركز؛ وذلك بالزامن مع قرار فرض حظر التجوال ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وضمت الحملة، أشرف اللفاف، نائب رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، ورضا بكري، سكرتير عام المركز، بمعاونة قوة مُكبرة من مركز شرطة مشتول السوق، ولجنة من مجلس مدينة مشتول السوق، حيث جرى الفض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة والمخالفين.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجه بالدفع بسيارات مُحملة بمكبرات صوتية تجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور؛ لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات الحكومة المصرية بشأن حظر حركة المواطنين بالشوارع والطرقات من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأمر المحافظ، الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بتشغيل مكبرات الصوت بكافة المساجد لحث المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار وإجراءات الحظر.

وأشار المحافظ، إلى أن الحظر يشمل حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل الجماعي (العامة والخاصة)، مع إغلاق جميع المقاهي والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يُقدم أنشطة ترفيهية بشكل كامل، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع والمولات التجارية، وذلك من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق تقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين، مثل (السجل المدني والجوازات والشهر العقاري وتراخيص البناء)، باستثناء مكاتب الصحة، وإغلاق كافة النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ومد تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا أخرى بعد 29 مارس الجاري، والاستمرار في تخفيض حجم العمالة بالمصالح الحكومية والقطاع العام لمدة 15 يومًا آخرين، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.


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