الأمن العام يضبط 241 قضية مخدرات وينفذ 80 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات عن العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (178 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 154 متهم) .. وذلك على النحو التالى: " (12) بندقية آلية، (43) بندقية خرطوش، (14) طبنجة، (109) فرد محلى، (294) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، (232) قطعة سلاح أبيض".

وتمكنت الجهود بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (80591) حكم قضائى متنوع ، بينها" (361) حكم جناية، (23971) حكم حبس جزئى، (4449) حكم حبس مستأنف، (40522) حكم غرامة، (11288) حكم مخالفة، وضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (10) متهمين ارتكبوا (17 حادث متنوع)، وضبط (241) قضية مخدرات بحوزة (259) متهم ، ضُبط خلالها الآتى: "كمية من مخدر البانجو وزنت ( 22,690 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 11,987 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,502 كيلو جرام )، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 470 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 170 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 2,705 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 750 جرام)، (20886) قرص مخدر".

واستمراراً لنجاح الحملات ، تم ضبط (45) متهم، وضبط (21) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط (149) دراجة نارية مخالفة، وإعادة (9 سيارات) مبلغ بسرقتها، وضبط (19427) مخالفة مرورية، و فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.