ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى إيران إلى 32332 و تسجيل 2378 وفاة

رويترز

قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية إن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 32332 وبلغ عدد الوفيات 2378.

من ناحية أخرى قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران شملت 15 فردا و5 كيانات إيرانية.

وسجلت إيران 157 حالة وفاة و2389 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ماذكره موقع روسيا اليوم، حيث أعلنت إيران أمس الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 2234 شحصا، والإصابات إلى 29406.

وكان علي ربيعي ، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قال أول أمس الأربعاء، إن إيران قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في ظل تجاهل بعض الإيرانيين توجيهات مسؤولي الصحة لاحتواء انتشار المرض.

وأضاف ربيعي للتليفزيون الرسمي: "للأسف تجاهل بعض الإيرانيين نصيحة مسؤولي وزارة الصحة وسافروا أثناء عطلة السنة (الإيرانية) الجديدة... هذا قد يؤدي إلى موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا".

وتابع: "تم حظر كافة الرحلات بين المدن وستتم مواجهة المخالفين بالقانون".