اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 09:05 ص
خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و139 وفاة

الجمعة، 27 مارس 2020 08:37 ص
ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و139 وفاة كورونا
أ ش أ

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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 9 آلاف و332 حالة فى كوريا الجنوبية حتى فجر اليوم الجمعة، فيما بلغت حصيلة حالات الوفاة 139 حالة.

 

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن سلطات الصحة العامة فى البلاد قولها إنه تم تأكيد 91 حالة إصابة جديدة خلال يوم أمس، وبقى عدد حالات الاصابة الجديدة اليومية فى حدود 100 حالة.

 

وأضافت أنه من بين الـ 91 إصابة جديدة، تم اكتشاف 13 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحي، ووصل عدد حالات الإصابة الجديدة بين الوافدين حتى اليوم إلى 309 حالات منهم 31 أجنبيا.

 


وبحسب السلطات الكورية الجنوبية فقد بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد 139 حالة فى منتصف ليل يوم أمس الخميس بزيادة قدرها 8 حالات وفاة مقارنة مع اليوم السابق له، وبلغت نسبة الوفاة 1.49%.
وارتفع عدد الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحى عنهم بعد أن تعافوا تماما من فيروس كورونا المستجد، الى 4 آلاف و528 شخصا بزيادة 384 شخصا، ووصل معدل الشفاء إلى 48.52%، ويخضع حاليا 4 آلاف و665 مريضا للعلاج.


كورونا

فيروس كورونا

كوريا الجنوبية

كوفيد

19

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