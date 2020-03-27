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ابقوا فى منازلكم.. كيف صدم جونسون البريطانيين وأعلن إصابته بـ"كورونا".. فيديو

الجمعة، 27 مارس 2020 01:44 م
ابقوا فى منازلكم.. كيف صدم جونسون البريطانيين وأعلن إصابته بـ"كورونا".. فيديو رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى - عامر مصطفى

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كشف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاء إيجابيا بعدما شعر بأعراض خفيفة.

ونصح جونسون البريطانيين بالبقاء فى منازلهم من خلال فيديو نشره على موقع تويتر، وأكد أنه فى العزل المنزلى وسيقوم بمهامه كالمعتاد.

 

وقال إن البقاء فى المنزل هو الأمر الصحيح لأن يقوم به الجميع الآن وقال إنه بفضل التكنولوجيا سيعمل مع فريقه الوطنى لمحاربة الفيروس، متقدما بالشكر مرة أخرى لخدمة الصحة الوطنية، والشرطة ، والعمال فى المجال الاجتماعى، والبريطانيين الذين يقومون بالتطوع فى جهد وطنى لحماية الشعب.

وأضاف أن الالتزام بالارشادات والاجراءات هو الطريق الأمثل للخروج من هذه الأزمة، مؤكدا أن البقاء فى المنزل هو الطريقة المثلى للفوز والانتصار على الفيروس.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" إنه إصابة رئيس الوزراء تؤكد المخاوف من تصاعد الأزمة.

وأكدت إصابة الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما جاءت اختبار رئيس وزراء كندا جاستين ترودو كندا إيجابية.

وقال داونينج ستريت سابقًا إن وزير الخارجية دومينيك راب سوف يتولى منصبه إذا كان رئيس الوزراء عاجزًا، على الرغم من عدم وجود إشارة تذكر على أنه توقف عن العمل.

من جانب آخر أعلنت السلطات البريطانية أن السعال المتعمد فى وجه رجال الشرطة والطوارئ سيعرض صاحبه إلى اتهام بالاعتداء، وقال مدير الادعاء العام فى بريطانيا ماكس هيل، اليوم الخميس، إن أى شخص يزعم أنه مصاب بفيروس كورونا ويسعل عمدا فى وجه موظفى الطوارئ سيواجه عقوبة السجن لمدة عامين، مستندا إلى تقارير وردت فى الأيام الأخيرة تسجل حالات سعال متعمد فى وجه رجال الشرطة وغيرهم من موظفى الطوارئ والعاملين فى المتاجر.

وبحسب ما نشره موقع "سبوتنك" نقلاً عن "رويترز"، أضاف هيل في بيان: "موظفو الطوارئ يحظون بأهمية أكثر من أى وقت مضى مع اصطفاف المجتمع في مواجهة جائحة كورونا"، وتابع: "لذلك أفزعتني تقارير تفيد أن أشخاصا يزعمون أنهم مصابون بمرض كوفيد-19 ويسعلون عمدا في وجوه ضباط شرطة وغيرهم ممن يقفون في الصفوف الأمامية" مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر جريمة يتعين وقفها، حسب تعبيره.

وقال الادعاء العام البريطاني إن رجلا يبلغ من العمر 45 عاما اعترف، أمس الأربعاء، بثلاثة اتهامات بالاعتداء على موظف طوارئ بعد أن زعم أنه مصاب بالفيروس وقام بالسعال فى وجوه ضباط شرطة لندن كانوا يعتقلونه لسبب آخر.


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