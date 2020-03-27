إيفانكا تحتفل بعيد ميلاد ابنها مع والدها ترامب فى البيت الأبيض.. صور

كتب آسر أحمد

حرصت إيفانكا ترامب، ابنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنها الذي أتم عامه الرابع، بنشر صور له من الذكريات مع والده وجده من داخل البيت الأبيض.

ونشرت مستشارة الرئيس الأمريكي العديد من صور ابنها عبر مختلف منصات السوشيال ميديا، التي ظهر فيها وهو مع والده وأخرى مع جده داخل البيت الأبيض، وعلقت قائلة: "إنه عيد الميلاد الرابع لطفلي الجميل ثيو".

وسرعان ما أعاد الرئيس الأمريكي نشر الصورة التي ظهر فيها مع حفيده ثيو عبر حسابه الشخصي بإنستجرام، ليحتفل معه بعيد ميلاد حفيده الرابع.

ووجهت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، رسالة شكر لكل الأطباء والممرضات والعاملين بمجال الرعاية الصحية لدورهم الكبير فى التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت إيفانكا صورة لمجموعة من الأطباء عبر حسابها بـ"إنستجرام"، معلقة عليها قائلة: "بارك الله الأطباء والممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل الذين يحمي تفانيهم وتضحياتهم صحتنا وسلامتنا جميعا".

كما نصحت كل متابعيها بالحرص علي البقاء فى المنزل لإنقاذ المزيد من الأرواح، قائلة:" اتبع جميع إرشادات مركز السيطرة على الأمراض والرجاء البقاء في المنزل إذا كنت قادرًا".

وكانت إيفانكا ترامب شاركت بفكرة مجربة لتسلية الأطفال خلال العزل المنزلى بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، حيث نشرت صور لها مع أبنائها فى منزلها وهم يلعبون ويأكلون داخل خيمة أعدوها بنفسهم.

وعلقت إيفانكا على الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "هل تقيم فى المنزل اليوم مع الأطفال؟ خطط لمخيم غرفة المعيشة.. قم برمى ملاءة على بعض المكانس أو رف متدرج لإنشاء خيمة.. خططنا قائمة طعام معًا ونعد السندويشات والسلطات كل ما تستمتع به.. بعض الأشياء اختيارية، لكن يوصى بها.. هذا نشاط مجرب وحقيقى سيجمع عائلتك معًا لتناول وجبة.. شارك الأفكار المناسبة لعائلتك.. نحن فى هذا معا".