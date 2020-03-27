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إنقاذ 34 شخصا من عقار بعد انهيار سلم فى السلام

الجمعة، 27 مارس 2020 12:01 م
إنقاذ 34 شخصا من عقار بعد انهيار سلم فى السلام الحماية المدنية- صورة ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية في القاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، من استخراج 34 شخصا محتجزا داخل عقار، نتيجة انهيار سلم العقار محل سكنهم فى منطقة السلام، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية في أحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

 

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بسقوط سلم عقار ومحتجزين بمساكن اسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق بكل طابق 4 شقق سكنية، وانهيار السلم الداخلى من الطابق الثالث للخامس واحتجاز 34 شخصا.

 

وبسؤال قاطنى العقار رجحوا سقوط السلم نتيجة لسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار ، وعلى الفور قامت وحدات الإنقاذ بالتعامل وإنزال المحتجزين بإستخدام الوسائل الحديثة وإستخدام المعدات اللازمة من تحرير المحتجزين وإخراجهم سالمين .

 

ولاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

 

كما نجحت منذ أيام وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ طفل عقب إحتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى.

    

 

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة بإحتجاز طفل  داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى ، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الداخول .

 

وعلى الفور إنتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت بإستخدام السلم الهيدروليكى ، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب ، وإخراج الطفل سالماً وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان ورضاء أهليته الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

 

وفي وقت سابق استجاب رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة لمسنة و مساعدتها ونقلها الى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى بمدينة نصر ، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.

 

 

 


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