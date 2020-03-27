إعلان حالة الطوارئ فى 10 ولايات أمريكية لمواجهة كورونا

ماجد تمراز

أفادت قناة الحدث الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، إنه جرى إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات أمريكية، في محاولة للسيطرة على نسب الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بعد أن تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.



وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الإدارة الأمريكية تعمل على نشر توجيهات جديدة من شأنها تقديم المشورة للحكام في الولايات في جميع أنحاء البلاد بشأن التغييرات المحتملة في التباعد الاجتماعي لمكافحة وباء كورونا، استنادًا إلى ما إذا كانت بعض الولايات تواجه اخطار منخفضة أو متوسطة أو عالية فيما يتعلق بانتشار وباء كورونا.



وأضاف ترامب، فى مؤتمر حول تطورات وباء كورونا منذ قليل، أنه يتوجه بالشكر إلى حكام الولايات مجهوداتهم في التعامل مع أزمة كورونا، وتابع قائلاً: "لا تزال هناك معركة طويلة، لكن جهودنا تؤتي ثمارها بالفعل"، مشيراً إلى أن "اليوم سيصل قريبًا.. عندما يتمكن الأمريكيون من استئناف حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والدينية العادية".



وقال ترامب، إن الإدارة تعمل على نشر مبادئ توجيهية جديدة لواضعي السياسات على مستوى الدولة لاستخدامها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحافظة على التباعد الاجتماعي أو زيادته أو تخفيفه وغير ذلك من إجراءات التخفيف التي وضعها."



وأوضح ترامب أن "هذا سيشمل اختبار مراقبة، مما يسمح بمراقبة انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد وبموجب هذه المعايير المستندة إلى البيانات، سنقترح مبادئ توجيهية لتصنيف المقاطعات على أنها عالية المخاطر أو متوسطة المخاطر أو منخفضة المخاطر."