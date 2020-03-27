إصابة 5 من بينهم 4 أطفال بعقر كلب مسعور فى أخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى أخميم المركزى شمال محافظة سوهاج 4 أطفال وشاب يبلغ من العمر 26 عاما مصابين بعقر كلب مسعور بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بقيام كلب مسعور بعقر أطفال وشاب بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم وذلك أثناء تواجدهم بالشارع وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق أبوسديره رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز بوصول الأطفال أحمد محمد محمود، 6 سنوات مصابا بعقر في الظهر، جني فؤاد أحمد، 5 سنوات، مصابة بعقر باليد اليمني وياسمين عطية جاد 5 سنوات مصابه بعقر بالوجه وخلف الأذن اليمني و يزيد علاء فوزي 8 سنوات مصابا بعقر باليد اليمني و مصطفي حسني محمد 21 سنة عامل إلى مستشفى أخميم المركزى وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية وحقنهم بالمصل الخاص بعقر الكلب

بسؤال المصابين قرروا إصابتهم عقب مهاجمة كلب مسعور لهم بالشارع بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم تم إخطار إدارة الطب البيطرى وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.