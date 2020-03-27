إصابة 2 أخرين من أعضاء الكونجرس الأمريكى بفيروس كورونا

كتبت: نهال طارق

أعلن كل من النائب مايك كيلي وجو كانينجهام النواب في الكونجرس الامريكي اليوم الجمعة أنهما مصابان بالفيروس كورونا ، وبذلك يصل عدد أعضاء الكونجرس المصابين بالعدوى إلى خمسة، وفقا للديلي بيست.

وقال كيلي (71 عاما) في بيان إنه أصيب بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في وقت سابق هذا الأسبوع وحضر موقع اختبار القيادة في مستشفى بتلر ميموريال ولم يذهب الى مبنى الكابيتول يوم الجمعة للتصويت على مشروع قانون التحفيز الاقتصادي بقيمة 2 تريليون دولار لكنه قال إن أعراضه كانت خفيفة وسيستمر في العمل عن بعد.

ومن جانبه قال قال كانينجهام في بيان إنه بدأ الحجر الصحي في 19 مارس بعد أن قيل له أنه اختلط بعضو في الكونجرس أثبتت نتائج إيجابية في وقت لاحق.

وقال: "بينما أشعر بخير بخلاف ذلك ، منذ 17 مارس ، لم أتمكن من الشم أو التذوق ، وهو ما علمته هذا الأسبوع هو أحد الأعراض المحتملة لـ COVID-19" واضاف ان . أخبره طبيبه أن يخضع للفحص أمس وجائت النتيجة إيجابية.

يذكر ان السيناتور راند بول والنائب ماريو دياز بالارت والنائب بن ماك آدمز كانت إيجابية أيضًا في الأيام الأخيرة. ظهر فقدان الطعم والرائحة كأعراض شائعة بين مرضى.

وفي نفس السياق وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة منذ بدء تفشي الفيروس، بأكثر من 93 ألف حالة مصابة.

وأظهرت البيانات آخر الإصابات تسجيل الولايات المتحدة لحالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وصلت إلى 91,329 حالة أكثر من أى دولة أخرى، متجاوزة إيطاليا والصين.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بحوالي 86،498 حالة، والصين في المركز الثالث بحوالي 81،340 حالة، فيما جاءت إيطاليا الأكثر دولا في عدد الوفيات والتي وصلت إلى 9134 حالة وفاة .