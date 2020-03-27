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إسرائيل تعلن ارتفاع مصابى فيروس كورونا لـ 3035 ووفاة 10 حالات

الجمعة، 27 مارس 2020 09:39 ص
إسرائيل تعلن ارتفاع مصابى فيروس كورونا لـ 3035 ووفاة 10 حالات نقل مصاب بكورونا
كتب عامر مصطفى

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سجلت إسرائيل حالتي وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 10 بينما ارتفع عدد المصابين إلى 3035 حالة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت ظهر أمس الخميس، وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وبهذا يرتفع عدد حالات الوفاة فى إسرائيل إلى 8، واحدة منهم لمسنة تبلغ من العمر 91 عامًا توفيت فى مستشفى "فولفسون" في مدينة تل أبيب، واثنين آخرين لم تذكر الوزارة معلومات إضافية عنهما حتى اللحظة.

وأشارت الوازرة فى بيان نشرته إلى ارتفاع عدد الإصابات فى البلاد إلى 2666، منهم 39 حالة خطيرة، 68 حالة متوسطة، وتماثلت 68 حالة أخرى للشفاء.

وفى حصيلة مبكرة كانت قد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 2495 إصابة، وتوفى 5 أشخاص منهم، بينما 41 مصابا بحالة خطيرة، و68 حالتهم متوسطة، و2315 حالتهم طفيفة، بينما تماثل 66 شخصًا للشفاء.


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