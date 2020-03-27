إسبانيا توقف بيع الكلوروكين والهيدروكسى بسبب زيادة الطلب لعلاج فيروس كورونا

كتبت فاطمة شوقى

أوقفت الحكومة الإسبانية بيع الكلوروكين والهيدروكسى بسبب زيادة الطلب لعلاج فيروس كورونا، وذلك خوفا من نقصه فى الأسواق بعد أن وصفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، الأسبوع الماضى بأنه سيتم استخدامه لعلاج فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "الاسبانيول" الإسبانية إلى أن النوعين من الأدوية يخضعون فى الوقت الحالى لاختبارات تجريبية، ولكن لا يوجد دليل حقيقى على فعاليته ضد فيروس كورونا،إلا أن مستوى الأدلة على فعاليتها لا تزال منخفضة، وفقا للوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الصحية، AEMPS.

وينتاب إسبانيا مخاوف من نقص تلك الأدوية فى البلاد مثلما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية ،حيث أن هذه الأدوية تعالج الأمراض المزمنة من التهاب المفاصل الروماتويدى والذئبة والملاريا، ولذلك فقد أوقفت إسبانيا بيعها فى الصيدليات وخصصت الأدوية بالكامل للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا.

وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في إسبانيا إلى 4858 شخصاً، وزار ملك إسبانيا فيليب السادس أمس الخميس، مستشفى ميدانيًا نظم في مركز IFEMA للمعارض بالعاصمة الإسبانية مدريد، لاستقبال المصابين بكورونا وتخفيف العبء عن مستشفيات المدينة.

وكانت السلطات المعنية فى دولة إسبانيا، أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 655 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل الإجمالى إلى 4089 حالة.

وتتوقع إسبانيا المزيد من إجراءات الحجر الصحي العام بعدما وافق البرلمان في الساعات الأولى من صباح أمس، على تمديد العمل بحالة الطوارئ بعد جلسة نقاش مطولة.

وصوت البرلمان بالموافقة على تمديد إجراءات الطوارئ، التي تشمل فرض الحجر الصحي العام أي إلزام السكان بالبقاء في منازلهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية من الغذاء والدواء أو العمل، لمدة 15 يوما أخرى حتى 12 أبريل نيسان.

وصوتت أغلبية من 321 عضوا لصالح تمديد الطوارئ، فيما امتنع 28 عن التصويت، وأيد حزب الشعب، أكبر أحزاب المعارضة، هذا الإجراء.