إخماد حريق فى مزرعة دواجن بسبب ماس كهربائى فى المحلة

الغربية – عادل ضرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمحلة، على حريق هائل اندلع فى مزرعة دواجن بعزبة الشرقية مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتسببت النيران فى نفوق عدد كبير من الدواجن.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة، باندلاع حريق هائل فى مزرعة دواجن بعزبة الشرقية، بسبب ماس كهربائى، وأدت النيران إلى نفوق كمية كبيرة من الدواجن.

وانتقلت 3 سيارات مطافئ لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.