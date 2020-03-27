إحباط محاولة لتفجير سيارة ملغومة فى جنوب شرق أفغانستان

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أعلن الجيش الأفغانى، اليوم الجمعة، إحباط مؤامرة لتفجير سيارة مفخخة فى إقليم باكتيا بجنوب شرقى البلاد، ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، فى نسختها باللغة الإنجليزية، إلى فيلق الرعد 203 قوله، فى بيان، إن قوات الجيش والشرطة الوطنية تمكنت من تحديد السيارة الملغومة وتدميرها فى منطقة سيد كرم، مشيرًا إلى أن المسلحين كانوا بصدد تفجيرها فى إطار مخططهم لإراقة دماء المدنيين الأبرياء.

ولم تعلن، أى جماعة مسلحة مسؤوليتها عن محاولة الهجوم حتى الآن.

وكان مسئولون أمنيون فى أفغانستان، قد أعلنوا يوم الأحد الماضى، إن انفجارا نجم عن عبوة ناسفة أسفر عن إصابة مدنيين اثنين فى مدينة كابول، ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) عن المسؤولين قولهم: إن الانفجار وقع نتيجة قيام مسلحين مجهولين بزرع عبوة ناسفة على جانب طريق بالقرب من معسكر مركز التدريب العسكرى فى كابول.

وأضاف المسئولون، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى حيث يتلقون الرعاية الطبية. ولم يعلن أى فرد أو جماعة ومن بينهم طالبان حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.